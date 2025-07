PUKLA TIKVA! Gastoz pobesneo zbog Kačavendinog raskrinkavanja, ona dolila ulje na vatru: Ako imaš emocije prema devojci, ne baviš se sa Sofi! (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu i Anđelu Đuričić.

Zaslužili ste nakon svega ozbiljan i iskren razgovor. Oboje ste puni strahova, zato verbalizujte ono što osećate jedno prema drugome.

- Rekla sam mu danas sve što sam imala. Sramota me. Neprijatno mi je više - rekla je Anđela.

- Poštovaću sve što si rekla - rekao je Gastoz.

- I ono što sam ćutala sam mu sve ispričala. Zavšno sa današnjim danom. Nemam ništa durgačije da mu kažem. Imaćemo normalnu komunikaciju - rekla je Anđela.

- U mojoj glavi je da sve izguramo do kraja -rekao je Gastoz.

Dokle god se hvališ drugima da se Gastoz ne pita ništa u vašoj vezi, dotle ćeš draga Anđela biti nesrećna u svojoj vezi.

- Kako promenim odnos malo korigujem odgovor. Sa njim srećna neću biti - rekla je Anđela.

- Klasičan negativni stav. Ja sam želeo da je vodim i da idemo pravo. Ona ne dozvoljava. Kad se postavim kao muškarac ja nemam pristup jer ona odlučuje o svemu. Moraće da nađe nekoga da je siprati, do tada će biti nesrećna. kod nje šta je zacrtala to mora da bude. Ne postoje kompromisi, ona je jaka, ona je borac. Šta god joj kažem ona kaže: "Ne". Tako je u svemu. Imam veliku želju da napravim onako kako mislim da je nama najbolje, ali ne mogu. Meni to neće odgovarati. Kad izgubi smisao razgovor ironičan sam. Nešto nisam dovoljno čim izgubim kockice. Po mojim kriterijumima ona ne želi da je učinim srećnom. Nek se pita, nek je živa i zdrava sto godina. Zajedno biti u ovim zidovima nećemo - rekao je Gastoz.

- On i ja smo pričali u hotelu, sve ovo što ona ne ume. Bilo mi je odvratno nćas, bilo mi je žao. Žena ima jasne emocije, kraj. Prvi put sam se zapitala zašto neke stvari radi. Ja sam na njegovoj strani sve vreme. Ovo od noćas ne. Tačno je da ja ne znam i nisam bila i ne mogu da čujem. Priča o hotelu, šta sam te namestila, pet ljudi je stajalo za rulet stolom. Krenuo si od podele budžeta, Bebice. Ovo što si noćas radio bila je podloga. Ako sam nju komentarisala. šta te ovde uvredilo? Jutros sam htela da ti kažem ali sam te videla sa njom u pušioni. Džordanka top, sve u fulu. Ja te šuplje priče iza leđa neću - rekla je Kačavenda.

- Ona je bila okrivljena da sma je ja poslao kod Sofi - rekao je Gastoz.

- Ona njega ovako ćušne, nisam videla da je on nju ćušnuo - rekla je Jordanka.

- Nije mi to tako predstavljeno. Ako mogu da ne budem na Elitoviziji sa njim. Ako mogu da odbijem ili da budem sama ili sa nekim drugim - rekla je Anđela.

- Deset meseci me hvatate na istu foru, ništa se ne menja - skočio je Gastoz.

- Ona je dupljak jer sedi i jede sa Anđelom - rekla je Milena.

- Ona nikad ne može biti dupljak! - skočio je Gastoz.

- Ako imaš emociju prema devojci onda se na baviš sa Sofi - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić