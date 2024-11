Nisam se poneo kao muško: Terza pognute glave zbog kraha veze sa Sofijom, ona čvrsto odlučila da se ne pomiri s njim! (VIDEO)

Pukla tikva!

U toku je nastavak emisije ''Pitanja gledalaca'', a Ena Čolić dobila je reč.

- Ena, šta misliš o odnosu Sandre i Luke - pitala je voditeljka.

- Ne provodim vreme sa njima, ali mislim da se ovo sve preuveličava. nema potrebe za tim - odgovorila je Ena.

- Pitanje za Ivana. Kako si mogao da budeš takav prema Jeleni, nije ni čudo što te je lemala - glasilo je pitanje.

- Mogao sam da budem takav - odgovorio je Ivan.

- Ne slažem se sa ovim lemati - rekla je Jelena.

- Pitanje za kumu. Aneli i ti ste bile dobre celo leto, šta je toliko loše uradila, pa ti se zgadila - glasilo je pitanje.

- Videla sam da sve radi zbog rijalitija, tad sam se distancirala. Vidim da joj ne odgovara ni da je komentarišem, ali komentarisaću je kao i svakog drugog. Vređala je nisam, niti ću - rekla je Kačavenda.

- Terza, hoćeš li biti muško? Da li si njen ili ničiji - glasilo je pitanje.

- Mi nismo više zajedno, niti ćemo više biti. Ispaštam za svoje greške i zatp nismo više u odnosu. Nisam se poneo kao muško - rekao je Terza.

- Ušla sam u vezu s njim, jer sam mislila da može da me isprati. Meni kod njega sve odgovara. On me je samo tako pustio, a ja ne želim da se pomirimo - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković