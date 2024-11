Ne može da veruje šta ju je snašlo: Sofija se pohvalila cimerkama da je dobila šut-kartu od Terze! (VIDEO)

Pukla tikva!

Sofija Janićijević ušla je u pušionici da se požali svojim cimerkama na haos koji je imala sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Šta se meni upravo desilo, ostavio me je dečko i nagradio me na nominacijama. Ne znam ustao je da nominuje, ispljuvao je Slađu sve najgore. Krenuo je da se dere na svaku devojku, rekla sam mu da nije lepo tako da se ponaša jer nas gledaju roditelji. Na kraju je rekao da hoće javno da me ostavi, kako non stop pominjem bivšeg dečka. Lepo smo se dogovorili da više ne pričamo o tome. Krenuo je neku svoju teoriju da ga ponižavam - govorila je Sofija.

- On to ne može da podnese - dodala je Anđela.

- Ovo je ono što smo pričali, on ne zna kako da izađe iz odnosa. Počeo da mi se dere da sam nebitna, nisam mogla da verujem da on meni to priča. Na neki mnogo grozan način je pričao - nastavila je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić