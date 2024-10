Zatišje pred buru? Miljana sklopila primirje sa Bebicom i Teodorom, Luka progovorio o simpatijama prema Anđeli (VIDEO)

Demantuje sve!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Miljani Kulić.

- Da li je moguće da i posle svega ti i dalje voliš Bebicu, pomiri se s tim da je našao novu ljubav - glasilo je pitanje.

- Da, moguće je, sve mi je jasno, pomiriću se, evo počela sam već da se mirim i živim s tim - rekla je Miljana.

- To je nešto što svako normalan može da provali da je to tako. Tako da, time što je lomila slike i naše šolje, uzela medvedića i cepala, pokazala je to - rekla je Teodora.

- Kada je plakala i kada se izvinila, rekao sam joj da ne treba da radi to zbog sebe. Ja znam kakva je ona kada je ironična, mislim da je danas bila iskrena i da je shvatila da neke stvari ne treba da radi - rekao je Bebica.

- Ja kad nekoga volim, meni niko ne može da stane na put. Bolje da cepam slike, jer znam da je voli i da će to da ga boli - rekla je Miljana.

- Mislim da je bila iskrena kada je došla posle radija, mislim da je bolje za tebe i za nas da ostaneš takva - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Kačavenda, tvoje mišljenje, zašto se Luka non-stop vrti oko Anđele - glasilo je pitanje.

- Iskreno, ja to stvarno nisam nešto...Ne, nisam komentarisala to. Da se muva oko Anđele? Nemam pojma. On dolazi više zbog Sandre - rekla je Kačavenda.

- To je glupost totalna. Anđela je prelepa, isto kao što je i Sandra prelepa devojka, ima mnogo lepih devojaka - rekao je Luka.

- Sve vreme razmišljam, bilo je komentara da je nafuran na rijaliti, da je pretenciozno onako...U svim temama je i skače u sve teme - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić