U oči si me gledao, u šoku sam šta si mi pričao: Sofija ne može da dođe sebi od priča koje je čula od Terze, svi se pitaju šta joj je rekao (VIDEO)

U pitanju je Milica Veličković?!

Sofija Janićijević sedela je ispred apartmana sa svojim dečkom, Borom Terzićem, te su započeli još jedan neobavezni razgovor.

- Pa dobro, ti si totalno nespreman psihički, katastrofa si psihički - rekla je Sofija.

- Ti si tu - rekao je Terza.

- Ma džabe što sam ja tu...Ovi ljudi misle u kući da ja tebe trpim zbog nečega - rekla je Sofija.

- Oni ne znaju šta ti i ja pričamo - rekao je Terza.

- Ma ne znaju, ali sam ti rekla da kada je treći put to je to. Ovo nije bio drugi put, jer sam bila u šoku šta si ti meni pričao, u oči si me gledao, objašnjavao mi i pričao...A sa tobom da li sam napravila grešku? Sigurno da jesam, ali ne što sam u vezi s tobom, nego samo nije bilo vreme da uđemo u vezu - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić