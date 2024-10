Aneli u ratu na više frontova: Raskrinkala Munjeza i otkačila Slađu, Terza zapratio Asminu iz Elite! (VIDEO)

Burna noć iza nas, njeni sukobi tresli su Belu kuću!

Tokom žurke u utorak došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić sa Borislavom Borom Terzićem, u kojem je on psovao njenu ćerku Noru.

U njihov sukob bio je umešan i Danijel Dujković Munjez, kojeg je Aneli sinoć optužila da je zaljubljen u nju, a ne može da je ima, zbog čega je napada.

- On je mene muvao danima i šetao sa mnom. Rekao je tad Teodori da će me j*bati. Sita je meni odma rekao da je Teodori šapnuo na uvo da mu nabace mene. Ja sam njemu bila uvek fantazija i akd je odbijen to se desilo - rekla je Aneli.

Nakon toga Terza je govorio o haosu koji su imali tokom žurke.

- Ja nikoga ne diram, ja sam veseo i igram, ali vidim kakvi su ovi ljudi. Ne želim više da pijem, pokušavaću da izbegavam žurke i piće - rekao je Terza.

- Čovek laže sve, to svakog utorka radi, priča po pušionici da mu fali Milica, želi da se dodvori narodu. O kakvom poštovanju on priča? Izneo je ovde najveće moguće stvari o njoj. Nikada se on diskvalifikovao ne bi, gde će on? Nema posao. Ušao prve godine, izleteo za 20 dana, ušao u prošlu sezonu i ušao sada - rekla je Aneli.

Terza se nakon toga obratio Asminu Durdžiću, nakon što je saznao koliko je besan zbog psovanja njegove ćerke od tri godine.

- Samo da se obratim mangupu (Asmin) koji preti, neka brine o svom detetu, kada budem izašao uzmi broj telefona, zoveš i da se nađemo - rekao je Terza.

Međutim, tu nije bio kraj Anelinih drama, pa je nakon sukoba sa Slađom Lazić Poršelinom stavila tačku na njihovo druženje.

- Iskreno šokirana sam ovim Anelinim ponašanjem, ja sam nju oduvek gledala kao prijatelja i ona je drska prema drugim ljudima, meni je Munja rekao pre neki dan da me je ogovarala, stavila je Jelena za omiljenu sa kojom imam sukob. Meni je ovo jako bolno što me komentariše - govorila je Slađa.

- I Anđela je izvređala najgore ona i dalje priča sa njom. Nije uopšte dobar prijatelj i zaista bih prekinula sve to. Ona je kod mene blatila neke njene prijatelje. Bahata si i bezobrazna -rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić