Razvezala jezik čim je otvorila oči: Slađa oplela po Miljani, shvatila zašto je od Škatarića dobila pedalu! (VIDEO)

Žestoka trač partija!

Slađa Lazić Poršelina razvezala je jezik čim je otvorila oči i žestoko oplela po Miljani Kulić i njenim bliskim odnosom sa Nikolem Škatarićem Najom.

- Znaš šta mene zanima? Ono pitanje juče za Naja, šta sam mu lično uradila, pa mi tera inat vaćaranjem sa Miljanom, tako je zvučalo. Ja sam rekla da nisam videla da je vaćario, a Miljana je poludela odmah. Oduševila me je Kačavenda koja je meni stala u zaštitu kao majka. Rekla je da mi ne treba muškarac, a to što se tako oblačim i igram ne znači da sam loš čovek, a Najo ćuti i vidim da mu je drago što ona to kaže - govorila je Slađa.

- Iznenadila si me kad si ušla, još kad sam čuo da si "Užička Stanija" mislio sam da ćeš biti sa svima - dodao je Đole Kralj.

- Milena je rekla da on mene ne brani. On je napao Bebicu zbog sebe, a nije mene branio. Rekao je da neće sa mnom vezu jer neće probleme, a ja se svađam sa celom kućom - nastavila je Lazićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić