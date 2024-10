Kao da ju je neko učio kako da me lomi: Gastoz odlepio za Anđelom, dovoljan mu je samo pogled da totalno poludi! (VIDEO)

Ne krije svoja osećanja!

Nenad Marinković Gastoz priznao je Luletu Bahanaliji da je odlepio za Anđelom Đuričić. On je otkrio da ona radi sve što je potrebno da bi on bio totalno lud za njom.

- Ja sam mislio kad uđem da ću da pravim skandale. Nisam znao da će da me odradi ovako na majmuna. Mnogo je zgodna, kad me pogleda radi me na majmuna. Nju kao da je neko učio kako da me lomi. Ona kao da je blejala sa mojim drugom i rekao je da me šutira da bih trčao za njom, on sad gleda i likuje - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić