Oseća neki bes prema meni: Aneli priznala da oseća Janjuševu mržnju! (VIDEO)

Ne može da sakrije svoja osećanja!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka je Ivana Šopić. Naredno pitanje pročitala je Marku Janjuševiću Janjušu.

- Toliko si lepih stvari govorio o Aneli, a sad pričaš o njoj sa mržnjom, a do juče je nosila tvoje dete - pročitala je Ivana.

- Ne mrzim je, rekao sam sve, kad sam je voleo iskreno

- Priča sve najgore, ima gorčinu. Rekao je da se kaje što je bio sa mnom. Kad je video da nije u pravu, oseća neki bes prema meni, kao da sam ja kriva što sam ostala trudna. Osećam mržnju - rekla je Aneli.

- Ovaj odnos je po meni realan. Mislim da ga nikad nije uvredila, volela ga je. On ne zna kako sebe da opravda, a njoj su sve žene pružile podršku. Rekao sam da ću je podržati u bilo kojoj odluci. on treba da bude uz nju, kakva god da je situacija - dodao je Mića.

- On je sad rekao da ima mržnju, to je i pokazao. Ona je sama i rekla da oseća to od njega - rekao je kratko Bebica.

Autor: Iva Stanković