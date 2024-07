Ne može da sakrije da je u braku bila jako nezadovoljna!

Jelena Marinković priznala je Lejdi Di da joj je afera sa Urošem Rajačićem pomogla da se reši Ivana Marinkovića i da joj je ceo haos vratio volju za životom.

- Malo me je ovo oraspoložilo, mislim ovo sa njim. Ja sam bila bez volje, njega ništa ne zanima. Ja sam pričala sa njim, a on me napadao da neću da pričam pred kamerama. Ja sa mužem ne mogu da pričam o stvarima koje su meni bitne u životu. Kad god smo se posvađali uvek je ista priča, gde ću ja - govorila je Jelena.

- Ne bih vam bila u koži. Nije vam bio dobar brak - rekla je Lejdi.

- Njemu je čisto da ima ženu da nije sam. Može šta hoće, može da mi potroši sve pare, ostavi me na cedilu i ode u rijaliti na 10 meseci, a kad izađe kaže da je potrošio sve pare nakon dva meseca... Nestale su, a Jelena ide i radi. Morala je da se desi katastrofa da ja odem od njega - nastavila je Jelena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.