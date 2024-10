Bivša zadrugarka na ivici suza zbog Ćube, otvorila dušu u REDakciji: Nadam se da mu je Goran biološki otac, to je NJEGOVA POBEDA!

Pevačica Marijana Zonjić, bivša učesnica "Zadruge", gostovala je u REDakciji na RED TV i tom prilikom prokomentarisala udarnu temu - potresnu životnu priču Nenada Ćubića Ćube, koji je noćas dao svoj DNK uzorak kako bi se analizom utvrdilo da li mu je biološki otac Goran Pavlović, koji se javio Pinku s tim tvrdnjama.

I Goranovu ispovest za Pink pomno je pratila domaća javnost, a Marijana smatra da je ovo velika nagrada za Ćubu.

- "Elita" je pomogla tom dečku, hvala Bogu. Nadam se da mu je to biološki otac, onda još bolje. Smatram da takva osoba baš treba da pobedi u rijalitiju, da ljudi vide da mi nismo najgori. Sve što se dešava unutra, dešava se i napolju, trista puta gore, samo što nema kamere da sve to snimi. Svaka čast produkciji što se potrudila oko toga, baš mi je drago zbog njega - istakla je Marijana i potom dodala:

- Konačno nešto lepo da se dešava. Mislim da je on već pobedio jer je našao svog oca, to je pobeda njegova u ovom rijalitiju. Verovatno da su postojali razlozi za to, neko drugi se ne bi ni javio, niti obratio toj drugoj strani, nudio pomoć ženi koja mu je odgajila sina. Da je loša osoba u pitanju, bilo bi drugačije - rekla je ona u "REDakciji".

Autor: Darko Tanasijević