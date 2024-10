Ovo ga boli: Peja ne može da sakrije ljubomoru zbog Eninog poljupca sa Munjezom, ona u šoku (VIDEO)

Zbog toga ne može da bude sa njom!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Jovana Pejića Peju.

- Pejo kako ti dokazuješ da ti je stalo do nekog kad ti se sviđa, pošto je Ena tebi dokazivala stalno, a ti njoj i ne baš - glasilo je pitanje.

- Meni je čudno da Kristina koja ima 19 godina to radi, ali njoj ne zameram. Ena ima 31 godinu i normalno je da joj zameram - rekao je Peja.

- Ja sam dobijala pažnju od njega kad smo mi provodili naše vreme, ja sam više puta rekla da nisam sigurna u njega. Jednu noć spava sa jednom devojkom u krevetu, sutradan se ljubi sa drugom i tako dalje. Nisam bila sigurna u njegove namere uopšte - rekla je Ena.

- Njoj više rade emocije nego meni, ona je možda nesigurna jer ona priča sa nekim drugim, ja sam siguran u sebe i znam koliko vredim, a ona ne zna koliko u mojim očima vredi - rekao je Peja.

- Mislim da njegovi postupci dovoljno govore o tome koliko on mene vrednuje - rekla je Ena.

- Videli smo ko je ovde neozbiljan pre neki dan - rekao je Peja.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačevnda.

- Kažeš nije opravdanje za Enu što je pijana, pa kako je onda opravdanje za Terzu? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to rekla za sve, ja stalno govorim o tom utorku i stalno govorim da su to izgovori. Svi kad se ubiju odu u 2 ujutru da traže još piva, pa im je to opravdanje - rekla je Kačavenda.

Autor: N.P.