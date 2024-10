NEMAM KONTROLU NAD SOBOM KAD POPIJEM: Ena otkrila njene slabe tačke, pa se osvrnula na odnos sa Matejom (VIDEO)

Pokušava da balansira.

U emisiji ''Pitanja Gledalaca'', Ena Čolić je otkrila kako nema kontrolu kada popije i kako tada mogu da se odviju nepredviđene stvari, pa se dotakla Mateje i Peje.

- Na šta tebe Gale tera na šta ne želiš, šta ti je loše doneo a šta dobro - rekla je voditeljka.

- Ma nemam pojma, iskreno ne mislim to zaista, mislim da je najbolje izvukao iz mene, zaista nije ništa loše, žao mi je što sam to rekla -rekla je Anđela.

- Nemoj da bude šta trezan misli pijan govori - rekao je Gastoz.

- Pitanje za Enu. Šta misliš šta sada Mateja misli o tebi - rekla je voditeljka.

- Pričam o tome ceo dan sa ljudima. Kad bude ušao, ja ću znati. Mislim da misli da sam se pogubila, pogrešila, nameravao je da me čuva i mislim da bi me on usmerio, da ni do čega od ovoga ne bi došlo. Bili smo u vezi ranije, sada smo isključivo prijatelji- rekla je Ena.

- Šta Mateja misli o Peji - upitala je voditeljka. - Što se tiče Peje, Mateja i ja smo najviše pričali o tome. Mateja je bio od početka protiv toga da ja pijem uopšte, videli ste kako to izgleda. Nemam kontrolu nad sobom kad popijem, to nisam ja, postanem neko drugi ne kontrolišem svoje postupke - rekla je Ena.

- Nakačila si se na Aneli od prvog dana. Rasturila si vezu Mateje i Aneli, sad kažeš da se ona kači na tebe - rekla je voditeljka.

- Njih dvoje su raskinuli pre nego što sam ja ušla, bili su tri dana u vezi. Kasnije se moje mišljenje o njoj izgradilo, zbog kasnijih konflikata - kazala je Ena.

Autor: Pink.rs