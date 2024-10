Anđela besni zbog Ene, odmah odvela Gastoza sa strane da reše problem (VIDEO)

Malo joj treba.

Nakon završetka emisije ''Pitanja gledalaca'', Anđela je saopštila Gastozu da ne želi više nikakvu komunikaciju sa njim, sve zbog njegovih neadekvatnih odgovora koje daje kada su u pitanju druge žene u kući.

- Moram da ti objasnim neke stvari, šta meni smeta konkretno. Stalno me držiš i vučeš. Zamolila sam te milion puta da to ne radiš, to u meni budi ozbiljnu nervozu. Nema potrebe da me držiš tako jako. Stalno ti ponavljam - rekla je Anđela.

- Dobro ljubavi moja, izvini, izvini sunce moje - rekao je Gastoz.

- Ja doživljavam stalno da meni ili tebi dolaze pitanja za neku treću osobu koju ti braniš. Brani, radi šta hoćeš . Sad sam mrtva ozbiljna. Tvoj odogvor mi se nije dopao, uopšte nije na mestu.

- Jer nisam hteo da se povučem - rekao je Gastoz.

Autor: Pink.rs