Rekla sam mu da mi to smeta: Anđela otkrila šta je bio okidač da pobesni na Gastoza tokom žurke! (VIDEO)

Objasnila celu zbrku!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Prvi snimak prikazao je Anđelu Đuričić koja je na žurci bila u besnom stanju zbog Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ako neko ovako plače zbog litar vina... Smešna priča, malo je uhvatilo - rekao je Gastoz.

- Bila sam ljuta, jer smo imali za tri čaše, a popili smo jednu i po. To nije bio jedini razlog, smetalo mi je i što dođe tako i uhvati me. Znam da nema lošu nameru, ali rekla sam mu da mi to smeta. Na žurci me uhvatio tako, Miljana ga je nešto udarila i on me napao kao šta me udaraš. Naljutila sam se, jer ja to nikad ne bih uradila. Izvinila sam mu se sutradan, ne želim da ispadne kao da je loš prema meni - objasnila je Anđela.

- Rekao sam joj da je sve okej i da idemo dalje, ona se iznervirala zabadava, upila negativnu energiju - kazao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković