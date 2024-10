Od njega se očekuje da je prevari: Aneli stala u Sofijinu odbranu, Ša smatra da se Terza i ona obostrano ograđuju! (VIDEO)

Izneli svoje analize!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Baki B3 dobio je reč kako bi prokomentarisao odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Nema ovde strasti. Ona je rekla da on ima 33 godine i da mora da pazi šta radi, pa valjda si svesna šta je već uradio. Svesno si upala u nešto, niste znali šta radite i kao pucalo je od emocija, a šta sad puca? Nisi ni ti dete, kakvi su ti bili muškarci pre njega? Nisi spremila teren i videla da li je to to. Šta ti se tačno dopalo kod njega - rekao je Baki.

- Sve - odgovorila je Sofija.

- Pripremala je teren kako da ga ostavi, samo je tražila greške - rekao je Kadra.

- Imam pravo da izađem iz veze kad ja hoću - odbranila se Sofija.

- Ne izgleda mi kao da se Sofija ograđuje, u pravu je sad. Terza je sve radio da smuva Sofiju, a kad je video da se zaljubila, počeo je opet da pravi sr*nja. Od njega se očekuje da je prevari ili nešto. Naravno da se ona plaši Miličinog ulaska, sad i ona ljubomoriše, jer su joj jače emocije. Ne zna da li će se on pomiriti s Milicom, ne zna kako će on reagovati - rekla je Aneli.

- Šta je mogla da očekuje, kad je znala šta je Terza uradio? Znala je kako se ophodi prema devojkama i sad joj kao smeta. Itekako se i on ograđuje od nje - rekao je Ša.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković