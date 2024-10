Čudi me da nije ranije reagovala: Anđela otkrila da je promenila mišljenje o Sofiji, Kačavenda smatra da se Terza ograđuje! (VIDEO)

Podržale Sofiju!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Anđela Đuričić prokomentarisala je trenutni raskid Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- On je ranije bio stalno s njom na žurci, kad nisu smeli da budu zajedno, a sad više nisu zajedno na žurkama. Ne spaja ih više to pivo i vino, sad to pivo završava kod drugih devojaka. Čudi me da Sofija nije ranije reagovala, svaka čast. Ne mislim više da nije zaljubljena, promenila sam mišljenje. Odlučila je da pokaže stav da joj se ne dopadaju neke stvari - rekla je Anđela.

- Život sam sj*bao zbog nje i ona mene kao stavlja na pauzu - rekao je Terza.

- Terza se ograđuje, sve više menjam mišljenje. Videla sam da je Sofija direktna i ima pravo da sumnja. Terza je varao Milicu i trezan. Počela je da pokazuje ljubomoru, što je i normalno. Terza je rekao da neće davati pivo Eni, ona je problem u dve veze i u svojoj potencijalnoj sa Pejom. Ne mislim da bi je Terza prevario, ali smeta joj njegov odnos sa Munjom - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković