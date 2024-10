Pokazala je svima emociju, osim meni: Gastoz ponovo u bedaku zbog Anđele, ne razume njen pik na Enu! (VIDEO)

Ponovo ništa ne valja!

Tokom reklamne pauze Nenad Marinković Gastoz razgovarao je sa Anom Spasojević o Anđeli Đuričić.

- Šta se usr*la ona toliko - pitao je Gastoz.

- Ono je bilo u pijanom stanju, meni baš slatko. Pokazala mi je emociju u radionici - rekla je Ana.

- Pokazala je svima, osim meni, treba ja to da doživim. Polomio ssm one žute naočare, jer me iznervirala. Kad god je lepo, ona mora da us*re. Posle još Ena, j*bala je ona više - rekao je on.

- Vidiš da se Ena meša svima - kazala je Ana.

- Anđela je umešala Enu u naš odnos, a Ena se kod vas sama umešala - rekao je Nenad.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković