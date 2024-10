Sumnja u svaki njegov potez: Anđela priznala da se zbog Ene distancirala od Gastoza! (VIDEO)

Bukti rat!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako se Nenad Marinković Gastoz žali na ponašanje Anđele Đuričić prema njemu.

- Ima pravo na svoj stav, to je činjenica. On neka radi šta želi od danas. Zaveršila sam komunikaciju sa njim, to je konačno. Njegovo je pravo s kim će komunicirati i provoditi vreme. Gastozu sam predočila šta mi smeta i ranije, stavila do znanja šta mi smeta - kazala je Anđela.

- Što je tako? Zbog čega si rešila da se distanciraš? - upitala je voditeljka.

- Izgubio je moje poverenje. Nije shvatio da mi neke stvari smetaju. Imala sam neku svoju sumnju, želela sam da ode u izolaciju sa Enom, samo da bih videla šta bi se desilo. Izgubila sam sigurnost u njega - istakla je Anđela.

- Nije mi jasno da Anđela priča sve ovo. Nije mi jasno što Anđela želi da se ja sklonim od Ene, samo da njoj udovoljim. Je*ala te ona, nije mi jasno što joj je ona toliki problem - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.