Bukti rat: Jelena optužila Munjeza da joj duguje pare, on pokrenuo sumnju učesnicima da je bio intiman s njom! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimka'', Jelena Ilić istakla je da je nakon završetka ''Elite 7'' pozajmila pare Danijelu Dujkoviću Munjezu, koje joj nikad nije vratio.

- Znam kada pitam Munjeza da li je bio intiman sa nekim ženama da se uvek nasmeši, kada je to istina. Kad sam ga za Jelenu pitao, uradio je to. Bio je četiri dana kod nje napolju, ali sigurno je imao pare kod sebe, jer znam koliko para troši - istakao je Terza.

- Nikada ne bih rekla da sam nekom dala pare, ali morala sam jer Munjez ovde lupeta stvari. Bolje da ne pričam kako se napolju ponaša - istakla je Jelena.

- Sram te bilo, nemoj da se blamiraš. Jelena, lupetaš - kazao je Munjez.

- Šta ako ja sad kažem da se Munjez da je imao se*s sa tobom, Jelena? - upitao je Terza.

- To su budalaštine. Bili smo dobri napolju, izašli par puta, a onda smo ovde došli i krenuo je odjednom da me vređa. On je smrad. Munjez, nemaš dinara u džepu. Nosiš sad Matejine stvari. Želiš da budeš to što nisi, to je očigledno. Dala sam ti pare, dinara jednog nisi imao, to je činjenica - kazala je Jelena.

- Ja neću reći da li smo imali se*a - kazao je Munja.

Autor: S.Z.