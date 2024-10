Pao je na ispitu: Era Ojdanić raskrinkao Gastoza, bez dlake na jeziku ga urnisao zbog odnosa sa Anđelom!

Pevač nije štedeo

U emisiji "REDakcija" pevač Era Ojdanić razgovarao je sa voditeljima Milicom Krasić i Nikolom Zugićem, o turbulentnom odnosu Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Neće ona tako lako da uše u vezu, ona je iz dobre familije. Ja sam od Crnogorki bežao kao đavo od krsta, jer je to kako ona kaže ili nikako drugačije. Ja sam nestabilan, ako ne bih švrljao ne bih bio Era Ojdanić. Niko mi nije rekao ružnu reč i nešto loše, ali joj to nije trebalo. Njoj su otac i majka bogati ljudi. Gastoze, tu se nećeš omiraziti - govorio je Era.

- Da li se ona plaši porodice zbog prethodne veze ili joj se ne dopada Gastoz? - pitala je voditeljka.

- On je navikao da bude taj, ali kod nje to ne prolazi. Nema šanse kod nje. Ona se možda malo opekla, ali ovoga puta ne. Gastoz je moj đak, ja znam kako on diše i znam šta misli. On je navikao da bude u prvom planu i da se ceo šou vrti oko njega, najbolje ribe, najbolja klopa, zezanje. On je odličan igrač, ali ovde izgleda da je pao na ispitu. Gasgtoze, mani se Crnogorke, propašćeš. Nije da bi propao, ali zaglibio bi. Danas ili sutra kad bi izašli iz rijalitija mora da radi sve ono što mu ona kaže i naredi, bio bi teški papučar. Anđela, ako možeš oplevi ga do poslednje kinte, da žvaku nema da kupi. On treba da ide u Svilajnac i da se posveti poljoprivredi - nastavio je Ojdanić.

Era je prokomentarisao i Anđelino ponašanje, siguran da svoje stare greške neće ponoviti.

- U ovom serijalu se ništa neće ponoviti. Ona je promenila svoju taktiku i stavila je sebi cilj do kraja rijalitija. Ona je kao mali crnogorski kompjuter i neće se neko omediti da je smuva. Gastoz je mangupčina - rekao je Era.

