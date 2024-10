U velikom intervjuu za Pink.rs, Krofak je govorio o svim aktulenim temama iz svog privatnog života, a sa njim smo prokomentarisali i goruća dešavanja u rijalitiju ''Elita''.

Bivši učesnik rijalitija Elita i MMA borac Stanislav Krofak danas je iz Hrvatske doputovao u Beograd, a u prostorijama našeg portala sa njim smo razgovarali o svim aktulenim temama iz svog privatnog života, a sa njim smo prokomentarisali i goruća dešavanja u rijalitiju ''Elita''. Na samom početku Stanislav je pokazao svoje sveže povrede na arkadi koji im je juče uzburkao društvene mreže.

- Sam sam rešio sve, to je sitna povreda, nisam bio u urgentnom, sve sam sam sredio. Ranije sam imao ozbiljnijih povreda u sportu, ali srečom nema većih posledica. Ova povreda na arkadi nastala je tokom treninga borbe, ništa strašno - rekao je Stanislav, a onda progovorio o raskidu i odnosu s Majom Marinković i njenom pomirenju sa Filipom Carem, ali i o tome da li je mogao da je zamisli kao majku svoje dece i suprugu.

- Maja je završena priča kao i Miona. Ja sam rekao da sam bio upućen u sve te pozive, govorila mi je ko me zove, bio sam upućen u sve. Provodili smo mnogo vremena zajedno. Ja sam imao poverenja u nju, ona očigledno nije. Svako ima svoje gledište. Može biti to da nisam naišao na pravu ženu. Nikad nisam gledao na Maju kao na majku svoje dece, niti ženu s kojom bih imao budućnost. Maja je kao prijatelj super, ali u ljubavnom odnosu nije normalna, to i ona zna. Pamtim momente s Majom, bilo je lepo i ja gledam da uvek bude lepo nekome sa mnom. Nema potrebe da joj se javim dok sam sada u Beogradu da pijemo kafu. Da je sretnem ovde negde, pozdravio bih je, ali da joj se ja sada javljam, to ne... Nema potrebe - poručio je Krofak, a onda otkrio da je Maji poslao poruku kada je čuo da je njen otac Taki Marinković u bolnici i u lošem stanju, međutim, njena reakcija je izostala.

- Javio sam se Maji da je ponudim pomoć oko Takija, ukoliko mogu ja da pomognem. Čio sam od ljudi po Hrvatskoj da je Taki bolestan i da je bio u komi. Poslao sam joj poruku, ako joj bilo šta treba od doktira u Zagrebu da ću pomoći. Ona mi ništa na to nije odgovorila. Ja sam ponudio pomoć i moj je gest bio ljudski i to je to, ipak smo neko vreme proveli zajedno - kaže Stanislav i otkriva da li je zaista bio veran Maji.

- Maji sam bio veran. Možda sam preko poslao imao kontakt s nekim ženama ovako, ali da sam se sad dopisivao u nekom ljubavnom smislu, ne. Ja sam imao komunikaciju s jednim prijateljem o jednoj curi iz Crne Gore, ja mislim da je ona dobila informacije i poruke i zbog toga je nastao porblem - tvrdi Krofak, a za Mionu i Ša ne želi ni da čuje.

- Oni me ne zanimaju, oni odavno nisu deo mog života - poručio je Krofak, a onda prokomentarisao Anđelu Đuričić, na koju je bacio oko i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja sam rekao da je Anđela najlepša cura tamo, rekao sam samo sa je najlepša i najzgodnija, ja nju nikad nisam video uživo, već samo preko TV-a i mobilnog. Ja sam rekao da bih unutra provodio vreme s njom i to je to. Ako ne bi bila u vezi, naravno. Iskreno, ja sebi ne bih neke stvari dozvolio, koliko sam video kako ona njega odbija, on sve vreme obleće oko nje. Ja ne bih nikad nešto tako forsirao, ja bih odustao da mi kaže ono što je Gastozu. Ne znam da li će Gastoz odustati, video sam da je dečko okej, mogao bih da se družim sa njim - kaže Stanislav, a onda je izneo svoje mišljenje o Terzi i Sofiji.

- To što je uradio Terza je užasno... Kao prvo nije trebalo da ide unutra, da je sve bilo kako treba, ne bi se sve dogodilo tako nakon nekoliko dana... Ne može ljubav tek tako da prođe posle nekoliko dana u rijalitiju, drugo bi bilo da je više prošlo... Daleko od očiju, daleko od srca, ali ovo je baš brzo bilo... Sofiju nisam analizirao, ni gledao. Nemam neko mišljenje o njoj - poručuje on, a onda je progovorio o svom ljubavnom životu.

- Nema ničega kod mene na emotivnom planu. Posvetio sam se skroz poslu, puno toga se ozdešavalo. Trebalo mi je neko vreme posle rijalitja da se povećem i vratim u kolotečinu, posvetio sam se poslu i treningu. Ušao sam u svoju kolotečinu - kaže Stanislav, a onda je otkrio u kakvom je odnosu sa ćerkom Vanesom.

- S ćerkom sam sada u super odnosima. Dok sam bio unutra znao sam kako su postupali, posle sam shvatio neke stvari. Meni se niko ne meša u moj život, ko će meni u 36 godina pričati šta ću da radim.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Milica Krasić