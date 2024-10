Miksovani signali: Ena otkrila da ne razume Pejino ponašanje, on smatra da joj je ego ispred ljubavi! (VIDEO)

Konfuzan odnos!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Ena Čolić prva je razgovarala sa Darkom.

- Rekla si da misliš da te Peja ne vrednuje dovoljno - rekao je Darko.

- On kaže tako neke lepe stvari da me privuče, možda to govori, jer se plaši da ću da mu naudim, a u sledećem trenutku mislim da ga uopšte ne zanimam. Ja isto vagam s njegovim osećanjima - rekla je Ena.

- Pejo, kakvo je tvoje mišljenje o Eni sad - pitao je Darko.

- Razmišljam svaki dan o tome, iznenađuje me. Jesam i ja kriv, ali ona ne zna da kaže da je kriva, jer joj ne da ego. Ja sam uvek kriv, ona je malo labilna osoba i to mi smeta kod nje. Gledam kako se ophodi prema drugima, jer bi se tako ophodila prema meni - rekao je Peja.

- Je l' Ena loša osoba - pitao je Tanasijević.

- Sve više pokazuje da jeste - odgovorio je Peja.

- On ne zna kako bi se on poneo, da ja njemu tako pričam - kazala j Ena.

- Ja tebe nisam ponizio i nikad nisam rekao da si devojka lakog morala - ogradio se Peja.

- Da li smatraš da si doneo dobru odliku što se nisi zaleteo sa Enom, kako bi imao vremena da promotriš njegove postupke - pitao je Tanasijević.

- Možda je ona ljuta zbog toga, ali smatram da sam dobro postupio. Možda bi se posle par dana rastali

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković