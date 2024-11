Detaljna analiza: Ena i Teodora razmotrile Pejino ponašanje, zaključile da mu je Sandra čist inat! (VIDEO)

Struka rekla svoje!

Ena Čolić analizirala je sa Teodorom Delić ponašanje Jovana Pejića Peje. Njih dve su razmatrale svaki njegov potez, nakon čega su došle do zaključka da joj sa Sandrom Obradović samo tera inat.

- Kaže on meni: "Nikad me nećeš imati kao ljubavnog partnera", ja sam njemu rekla da neće ni on mene kao prijatelja. On će uvek kao da se bori za mene kao prijatelja. Važi što ću ja da se ponižavam do kraja rijalitija. Šta će meni on? Želim da se trebamo međusobno, a sad da ja ne mogu mogu i bolje će mi biti. Rekao mi je da nemam dušu i da mi je duša zla - govorila je Ena.

- Moje pitanje je bilo ko je veća koketa ti ili Sofija - dodala je Teodora.

- Ja sam samo čula da si rekla da sam iskrenija. Raško je pričao sa Pejom i rekao mu je da mi je bitniji rijaliti od njega i da sam trebala to veče kad je sedeo sa Sandrom da kažem da mi smeta što to radi - pričala je Ena.

- To je potvrdilo da to radi iz inata - dodala je Delićeva.

- Ja nisam rekla da mi smeta i da izađe napolje. Mrvica je tako došla ovde kad je Soni blejao sa mnom i rekla mu da izađe, meni je to blam. Razumeš? Rekao je da nisam dovoljno ženstvena, ali molim te nikad nemoj da kažeš da mi je Raško to rekao. Rekao je da voli ženstvenije devojke - nastavila je Čolićeva.

- On to radi da bi izazvao tvoju reakciju - rekla je Teodora.

- Pa da, malopre mi je rekao: "Nisam ja taj koji je jeo pitu". Ja sam rekla da sam se rešila svih svojih problema, a on je rekao da ga provociram. On se namsetio i gleda me, ne mogu da shvatim da li to radi iz ponosa ili mu je stalo. Ako mu je stalo ja bih se trudila, a možda mu je stalo do Sandre - pričala je Ena Čolić.

- Vi se inatite - dodala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić