Stručna analiza: Miljana Kulić pokazala zavidno znanje astrologije, detaljno obradila horoskopski znak Ovna! (VIDEO)

Struka je rekla svoje!

Voditelj Darko Tanasijević sa takmičarima "Elite" danas razgovara o horoskopskim znakovima. Krenuli su od prvog znaka, a to je Ovan, a takmičari koji su ustali su Danijel Dujković Munjez, Lepi Mića, Katarina Samardžić Keti i Aleksandra Vučenović.

Pozitivne karakteristike su: energičan, odlučan, avanturizam, liderstvo.

Negativne karakteristike: Impulsivnost, nestrpljivost, agresivnost, egocentričnost.

- Lepi Mića jeste energičan, on svako jutro pliva i slažem se sa tim. On jeste i odlučan, slažem se i sa tim. Dosta zavisi od podznaka, pa neki nemaju odlučnost, a to je Munja. Mislim da to fali i Keti. Munja je avanturista, bolje ga poznajem nego Keti. Videla sam napolju da voli da putuje. Liderstvo je definitivno Mića - analizirala je Teodora.

- Imamo prvu i drugu dekadu, pa ne znam otkad do kad je ko. Prvo treba da napravimo razliku u tome. Posle 28. godine preovladava podznak, moramo da znamo šta je. Ja sam izučava astrologiju i numerologiju. Postoje ženski i muški Ovnovi, to su dijamentralne razlike. Impulsivan je Munja i Mića isto, u afektu izgovore sve i svašta. Impulsivna je i Saška, a Keti je mrtva patka. Munja jeste nestrpljiv jer želi što pre da uđe u odnos sa Enom. Agresivni su Munja i Saška. Lepi Mića je egocentričan, ne voli da mu se povređuje ego.

- Kod Miće je liderstvo i energičnost, a od negativnih impulsivnost i agresivnost. On to zna, kao što smo videli i sinoć kad ga Uroš provocira i satima zna. Ne znači da on želi da naudi, ali u momentima tako reaguje - govorila je Aneli.

- Slažem se. Uroš me najstrašnije vređa i sledeći put ću biti diskretan. Imam ja to u sebi, svi smo mi egocentrici, a ko nije neka da svoj honorat drugome - dodao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić