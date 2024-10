Potpuno je raskrinkala: Mrvica tvrdi da je Ena bila intimna sa muškarcima za novac, ona joj najavila tužbu! (VIDEO)

Tvrdi da ima dokaze!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Ena Čolić i Jelena Nedeljković Mrvica upale su u sukob.

- Ena, Mrvica ti je psovala ti je majku u pušionici i rekla da si k*rva - rekao je Darko.

- Nikad neću biti žrtva, koliki to da prave od mene. Uvek ću se izdići, a nju nemam šta da komentarišem - rekla je Ena.

- Samo sam komentarisala njene postupke. Devojka se ljubi sa zauzezim muškarcem, posle kaže boli me uvo, bar ću biti u temi. To je klasično foliranje, devojka je k*rva. Imam dokaze da se j*bala za pare, dokazaću to - rekla je Mrvica.

- Biće tužena sigurno, ovo je totalna laž, prljava, odvratna i uvredljiva laž - kazala je Ena.

- J*bala se sa muškarcima za 150 evra - kazala je Mrvica.

- Ja zaradim tri hiljade evra za četiri mesečna dana, ljudi šta je s vama - rekla je Čolićeva.

- Otvoreno kažem neka me tuži - rekla je Mrvica.

- Garantujem životom da to nije istina, ja radim od 19. godine i odlično zarađujem - odbranila se Ena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković