Odsutan je: Sofija otkrila zbog čega je odnos sa Terzom pauzirala, otkrila šta je muči! (VIDEO)

Bez zadrške!

Naredna sagovornica predstavnika portala Pinkr.rs, bila je Sofija Janićijević, koja je prokomentarisala raskid sa Borisavom Terzićem Terzom.

- Da li će ukoliko se Terta promeni to uticati da se malo odobrovoljiš? - upitao je Darko.

- Primetila sam neke njegove greške još pre više od nedelju dana. Nisam želela odmah to da radim, pustila sam malo da prođe i da uvudim sve. Dosta stvari tu ima. Najviše me nervira ta žurka, jer onda promeni svoje ponašanje. Ne volim kad se grli i prisno druži. Ušla sam u ovaj odnos koji ima veliku težinu, nije lepo da se tako ponaša. Do skoro je bio brižan i pažljiv, želeo je da stalno budemo zajedno. Promenio se brzo, osećam se kao da sam sama u vezi. Osećam njegovu odsutnost. Nije mu interesantno to što ja pričam, kao da nemamo teme za razgovor. Kao da je zalutao u odnosu sa mnom, to mi nije jasno. Očigledno je u vezi problem, jer sam ja 100% ispravna prema njemu - kazala je Sofija.

- Rekla si da te nervira kad Terza peva tužne pesme. Da li ti to govori da ima Emocije prema Milici? - upitao je Darko.

- Ne mislim da je voli, ali ne znam čemu to njegovo pevanje. Deluje kao da nije srećan - istakla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.