Ovo je njena nemoć: Rajačić smatra da se i dalje sviđa Jeleni, ona odbija da bude u njegovom prisustvu! (VIDEO)

Navodno je ne zanima!

U novom izdanju emisije ''Pitanja novinara'', novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala spremni su da učesnike sateraju u ćošak svojim škakljivim pitanjima. Došlo je vreme da Joca postavlja pitanja, a na redu je Uroš Rajačić.

- Kako bi izgledao razgovor Jelene i tebe - pitao je Joca.

- Rekao sam za stolom da smatram da bi trebalo da razgovaramo. Nisam to potencirao. Voleo bih da shvatim zašto sve ovo radi, a možda i da ona shvati šta ja radim. Prvenstveno odnos sa Ivanom, koji se okrenuo, pa i odnos sa mnom. Smatram da nema poverenja ni u sebe, ni u mene. Tek će joj se taj odnos obiti o glavu, ne shvatam to. Prvi put sam dopustio da me neko tako ponizi, ona je rekla da nismo pričali - rekao je Rajačić.

- Jelena, on kaže da mu se nikad više nisi smeškala - rekao je Joca.

- Većina ukućana mu se smeje, jer mu niko ne veruje - rekla je Jelena.

- Ovo je njena nemoć, misli da ovo ide u njenu korist. Meni je neverovatno da žena od 36 godina nema dva grama mozga - ubacio se Rajačić.

- Šta misliš da bi peromenio taj razgovor - upitao je Joca.

- Ne zanima me razgovor, on je smešan. Nestalo mu inspiracije za rijaliti priče - kazala je Jelena.

- Što si toliko nepoverljiva prema njemu - pitao je Joca.

- Mene on uopšte ne zanima - odgovorila je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković