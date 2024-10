Ispala sam glupa: Mimas priznala da se kaje, jer je Rajačić izigrao, on potpuno ravnodušan prema njoj! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem.

- Ti si zaljubljen u nju - rekao je Terza.

- Ja sam ti to rekao, jer sam osetio da si zagrizao - rekao je Kadra.

- Zašto stakno potenciraš da je Sofijina religija novac - pitao je Ćomi boj.

- Kadra bi malo kod Anđele, malo kod Sofije - rekla je Matea.

- Pitanje za Mimas. Koliko se kaješ što si poverovala pančevačkoj lažovčini - pročitao je Milan.

- Ne kajem se, bilo mi je lepo, ali ispala sam glupa, jer nisam verovala drugim ljudima. Izigrao me je, bilo mi je krivo kad sam ga videla sa Aneli - rekla je Mimas.

- Rekla je da me je prebolela, drago mi je zbog toga - rekao je Rajačić.

- Mogla je to da očekuje, meni više upada u oči to što je to uradio Mateji. Oni kodeksi, čojstvo i junaštvo. Svakim svojim potezom sve više ideš u g*vna - rekao je Munjez.

- Kajanje tek sledi, sve šro je rekla da neće raditi, to nastupa za par dana - rekao je Gruja.

Autor: Iva Stanković