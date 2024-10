Ti si Jelenin kerić: Raško urniše Ivana Marinkovića, ubeđen da njegovom ponižavanju nema kraja (VIDEO)

Opleo!

U toku je 'Anketa', učesnici glasaju za najdrskiju osobu. Nenad Aleksić Ša dobio je reč, te je odmah naveo Uroša Stanića.

- Uroš mali broj jedan definitivno, mali je umišljen. Druga osoba Kristina koju niko ni ne vidi u kući, a kad je vidimo ona bude bezobrazna i treća osoba Anđela - rekao je Ša.

- Prva osoba Ivan Marinković, druga osoba moja drugarica Sandra i treća osoba Milena Kačavenda, ako ustane nervozna bolje da joj ne prilaziš - rekla je Aleksandra Nikolić.

- Ja ću se voditi samo prethodnom nedeljom, to će biti Nikola Grujić Gruja koji je jako drzak. Druga osoba je Uroš Rajačić i treća osoba će biti Ivan Marinković koji je dao sebi za pravo da me nazove Mileninim kerićem, a sa druge sttane videli smo da je on kerić Jece, s tim što se moja gazdarica ophodi prema meni sa poštovanjem - rekao je Raško.

- Kristina je jako drska, prema meni je pre neko jutro bila drska bez pokrića Milica Dugalić i treća osoba je Ivan - rekla je Keti.

Autor: N.P.