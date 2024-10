Ovo je njen sud: Anđela ubeđena da svaka žena koja je drska ima u sebi se*sipil, ponosna što će odneti ovu titulu (VIDEO)

Presrećna!

U toku je 'Anketa', učesnici glasaju za najdrskiju osobu. Reč je dobila Anđela Đuričić

- Navešću Sandru, meni se to kod nje jako dopada. Milena je tu takođe, to mi se jako dopada. Svaka žena koja ima to u sebi ima mi neki sek*ipil, takođe Miona. To ima Karić, zna se koliko može neko da mu se približi - rekla je Anđela.

- Prva osoba je Miona, druga osoba Milena i treća neprikosnovena je Anđela - rekla je Ana.

- Anđela je neko ko je potpuni drzak prema meni kada je Helga tu, naravno Milena Kačavenda i Aneli Ahmić - rekla je Slađa.

- Tri osobe koje bih naveo su Anđela, ne treba svim ološima davati pristup, pogotovo sličnim kao što je Galeb.

Autor: N.P.