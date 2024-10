Ovo su svi čekali: Anđela sasula Eni mišljenje u lice, osvrnula se na odnos sa Gastozom, pa otkrila da li je gleda kao pretnju! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je nominovala između Ene Čolić i Stefana Karića bila je Anđela Đuričić.

- Ena, jako si zanimljiva. Što se tiče Luke i Karića, misli da su ti dali vetar u leđa. Da li je to zbog zajedničkog društva vašeg, ili tebe same, to ne znam. Mislim da ti se dopada Peja, ne može to da se ne primeti. Ne mislim da treba da se ponižavaš, jer on ume jako bezobrazno da se ponaša prema tebi. Što se tiče osude, vidi se da flertuješ sa muškarcima, ali ukoliko neko padne na to, to je njegov problem. Mislim da malo kopiraš Maju Marinković po tom pitanju, jer često ističeš:''Slobodna sam, imam pravo da radim šta hoću''. Meni se taj stav ne dopada. Imaš pravo na to, ali nisam saglasna s nekim tvojim stavovima - kazala je Anđela, pa se osvrnula na Karića:

- Karić poštuje svoju devojku, to cenim veoma. Mislim da bi mogao da zavrti priču sa ženama ovde, ali on bira svoju devojku, što je za svaku pohvalu. Ostavljam Karića, šaljem Enu - istakla je Anđela.

- Gastoz je rekao da ti Ena smeta i da ti je trn u oku, imaš li nešto na to da dodaš? - upitala je voditeljka.

- Ena baca udice ka muškarcima ovde, na njima je da li će da se upecaju. Gastoz je muškarac koji to voli. Nije mi smetnja nikakva - kazala je Anđela.

Autor: S.Z.