Ljigava si osoba: Jelena iskazala netrpeljivost prema Kariću, dala sve od sebe da ga uvredi! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Ovonedeljni vođa, Jelena Ilić, poslednja je nominovala u emisiji ''Nominacije'' između Stefana Karića i Jelene Ilić.

- Stefane, ljigava si osoba. Znam da ne pričaš ljudima ono što misliš. Nikakav komentator nisi, plašiš se sukobo i da te neko isprovocira. To znači da nisi iskren, gledaš da upakuješ svoje mišljenje. Očigledno je da si ceo lažan, to je tako - rekla je Jelena, pa se osvrnula na Enu:

- Ena je ovde osoba koja je mene najstrašnije vređala, a onda se desilo to da je pokazala ko je i šta je. Činjenica je da se ulizuje ovde jakim igračima. Kakva li je ona to spisateljica, živo me zanima. Reči koje je ona izgovorila ovde drugim ženama su skandalozne. Jako je to što govori. Najgore stvari mi je rekla jer se ja nisam ostvarila kao majka. Ima uličarski rečnik, jadna je i bedna. Miskim da glumataš žrtvicu, ne dopada mi se to - kazala je Jelena.

Autor: S.Z.