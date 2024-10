Aktuelni učesnik "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz, digao je ogromnu prašinu u medijima kada se saznalo da je uhapšen na Tajlandu, o čemu je govorio u rijalitiju, a sada je o tome, u "Rijaliti rešetanju sa Jocom novinarom", progovorio i njegov otac, Svetislav Sinđelić Đura.

Svetislav Sinđelić Đura ugostio je Jocu novinara u porodičnom domu u Grabovcu, te je tako progovorio u emisiji "Rijaliti rešetanje" o hapšenju njegovog sina Nenada Marinkovića Gastoza na Tajlandu.

- Pisalo se dosta o njegovom hapšenju, pisalo se da je pao zbog marihuane - rekao je Joca.

- Ma kakva marihuana, tamo je to dozvoljeno! Bio je pijan, vozio je motor i nije imao dozvolu. Otišao je tamo, istekla mu je viza za Tajland, da je pao za drogu, ne bi više izašao...Kako roditelj može da prihvati to? Meni je bilo mnogo teško. Bio sam u kafani u Svilajncu, zvala me neka devojka i priča mi. Ja sam rekao: "Nije to, to". On jeste naj*bao tamo, jeste spavao na betonu tamo gde i 50 njih, ali je na kraju sa 20 evra platio i pustili su ga - rekao je Gastozov otac, Đura,

- Jednog momenta, ja sam hteo da idem na taj Tajland, ali gde da ga nađem? On je svoje pehove, grehove platio...Tvrd je, jak je i izdržljiv i ima nauk da više te radnje neće da radi - dodao je on.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić