Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se u Premijeru - Vikend specijal uključio sa Zoranom Pejićem Pejom.

Peja je komentarisao kako se zarađuje na proslavama u inostranstvu:

- Zarađuje se lepo kada se radi, mnogi smo radili tamo, i lepo zarađivali - rekao je Peja.

Peja je čestitao bivšoj supruzi Zlati slavu:

- I Zlati i svima koji slave čestitam slavu - rekao je Peja pa je dodao:

- Zlata je moj prijatelj i uvek smo jedno za drugo tu. Moram da kažem da smo ona i ja tu i za našeg sina i to je za nas najvažnije.

Peja je otkrio da li je zadovoljan ponašanjem svog sina Jovana Pejića Peje i njegovog izbora devojke:

- Ma super je to, ima tu više devojaka sa kojima on može da bude, ali neka on bira. Ena mi je lepa, a sada da li će oni biti zajedno to od njih zavisi - rekao je Peja pa je otkrio da li je njegov sin dužan nekome novac:

- Ma to su laži, pre svega to se nikada ne bi desilo, Zlata to ne bi dozvolila nikada. Ona je radila sve za njega, spavali smo po koferima, aerodromima samo da bi zaradili za našu decu. Zlata se borila da zaradi kako bi deci pružila bolji i lep život - rekao je Peja.

Zoran je otkrio da nema sreće u ljubavi:

- Pravim greške, ja dajem celog sebe, ali zeznem se, mada lagano šta da se radi - rekao je Peja i otkrio da li se čuje sa Sašom Popovićem:

- Čujemo se, bori se i mnogo je bolje. On je moj prijatelj i jako mi je drago da ide na bolje i svim srcem sam uz njega. Mi smo proživeli život zajedno - dodao je Peja.

Autor: N.B.