Neka shvati da me samo ona zanima: Gastoz ne razume Anđelinu ljubomoru prema Eni, priznao Mrvici da ne zna koju taktiku da primeni s njom! (VIDEO)

S njom uvek haos!

Nenad Marinković Gastoz i Jelena Nedeljković Mrvica šetali su se imanjem, te razgovarali o Anđeli Đuričić.

- Ako ti ne znaš šta joj je u glavi, niko od nas ne može da zna. Sve je sjajno i bajno prvo, pa onda nije - rekla je Mrvica.

- U sekundi se promeni, nema smisla. Ne znam šta očekuje, da sad uđemo u vezu, kakvo bi moje ponašanje trebalo da bude? Ne bih da sedimo ceo dan zajedno, nego bi bilo kao i do sad. Da se ja iznerviram kao neki napaljeni klinac - rekao je Gastoz.

- Iznervirao si se, jer ti je stalo do nje. Ne možeš da joj objasniš da tp sve nije tako - kazala je Mrvica.

- Mislim da traži razlog da me odalji od sebe, jer sam joj ušao pod kožu. Traži problem, kao da njoj ne prija kad se grlimo i mazimo - rekao je Nenad.

- Kapiram da si pričao s njom, ali ništa nisi skapirao - pitala je Mrvica.

- Problem je Ena, kao Darko je rekao da su tu obostrane simpatije. Da sam se iscimao, iscimao sam se. Ona traži problem - rekao je on.

- Ako misliš da je tako, onda odustani, ali ti ne možeš da odustaneš, jer ti je stalo do nje - kazala je Mrvica.

- Boli me k*rac više, dugo smo ovde. Ne znam da li da se kao idiot sprdam s njenom nervozom, da je zasmejavam ili da dođem u krevet i kažem moramo da razgovaramo. Rekao sam joj izbaci Enu i tvoj sam, kod mene nema Ene u glavi. Nema na šta da bude ljubomorna, nema povoda. Meni je stalo do nje, neka shvati da me samo ona zanima - rekao je Nenad.

Autor: Iva Stanković