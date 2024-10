Ima loše postupke, ali ne treba da je razapnemo: Miljana stala u odbranu jake Ene Čolić, pa žestoko napljuvala Peju! (VIDEO)

Ženska solidarnost!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Miljana Kulić koja je progovorila o aktuelnim parovima ''Elite''.

- Ajde da počnemo od Ene - rekao je Darko.

- S obzirom da ima dete koje je u adolescentnom detetu, kažem da može da se desi kriza. Koga boli k za Munju? On se ljubi s kim stigne. Kad sam videla da ljudi imaju animozitet prema Eni, a nisu ustali za trudnu ženu, rekla sam ne može tako. Ustali su da komentarišu običan poljubac i zato sam rekla da devojka vrti rijaliti. Peja je obična p*čkica, nije u stanju da prihvati jaku ženu. On ne želi da stane uz nju, jer bi morao da je brani. Meni su preslatki kao par, Ena ima loše postupke, ali ne treba da je razapnemo. Ja ću uvek slabije da branim, a oni nek krenu na Terzu i Aneli. Ona je namazana lisica - rekla je Miljana.

- Onda imamo Terzu, koji je jako nestabilan. Jedan dan misli na trudnu Milicu, na primer kad popije. Govori kako mu nedostaje i verujem mu za to. Jedan dan ga boli što će biti NN otac, a već drugi dan govori da treba da bude sa Sofijom koja mu odgovara fizički. Kažem, ako si već pojeo g*vna, jedi ih do kraja. Milica ne bi prešla preko toga - nastavila je ona.

- Šta ćemo sa Marinkovićima - pitao je Tanasijević.

- On bi se pomirio s Jelenom istog trenutka, da ona hoće. Došao je na pet dana kod nas, kako bi terao njoj inat i da bi ispao loš otac. Da je bio s njom u odnosu, ne bi se setio s od sina. On je jadnik najobičniji, toliko si mizerni i jadni. Uroš mi je dno dna, oprašivač u prolazu. Greota je da Jelena i Ivan ne budu zajedno, ipak su dva zla. Sve su se dogovorili, mislili su da će biti prva tema. Treba budu zajedno, navijam za to - rekla je Kulićeva.

- A Miona i Ša - upitao je Darko.

- Oni su nezadovoljni, idu kao dva mrtvaka. Vuku se, samo ajde Mini na cigaru - završila je Miljana.

Autor: Iva Stanković