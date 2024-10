Noć totalnih obrta: Gastoz ušao u klinč s Anđelom i rešio da se povuče, Munjez otvoreno flertovao sa Enom, a evo ko je zauvek napustio Elitu!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Nedelja je dan rezervisan za emisiju ''Izbacivanje''. Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je razgovarala sa podrškom nominovanih učesnika, dok je voditelj Darko Tanasijević saznao sve tajne učesnika u Šiša baru.

Nova učesnica, Aleksandra Vučenović provodila je vreme sa Nikolom Grujić Grujom u ekonomskom dvorištu.

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila strica Luleta Bahanalije, ali i ujaka Ene Čolić koji su spremni da progovore o svim aktuelnim temama u Beloj kući.

Stric Luleta Bahanalije otkrio je da je kao jako mlad ostao bez oca.

Anđela Đuričić bila je prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru, te je otkrila da joj Nenad Marinković Gastoz nedostaje, ali da je kopka njegov odnos sa Enom Čolić.

Nenad Marinković Gastoz i Jelena Nedeljković Mrvica šetali su se imanjem, te razgovarali o Anđeli Đuričić.

On je top priliko istakao da ga samo Anđela zanima i da ga pogađa to što ona sumnja u njegovu iskrenost.

Nikola Grujić Gruja i Aleksandra Vučenović zajedno su provodili vreme, te su postali malo prisniji, nakon čega je pala i masaža.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je ujaka Ene Čolić, Dejana Đokovića koji je dao svoj sud o raskidu Anđele i Gastoza, a potom se osvrnuo i na napade koje Ena doživljava od ukućana.

Nenad Marinković Gastoz bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o svom odnosu sa Anđelom Đuričić. On je otkrio da mu jako teško pada što su razdvojeni, ali da njeni postupci nisu normalni.

Naredna sagovornica Darka Tanasijevića bila je Aneli Ahmić koja je progovorila o brojnim sukobima sa Enom Čolić, a potom se osvrnula i na Stefana Karića.

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je o Anđeli Đuričić sa Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić.

Gastoz je tom prilikom otkrio cimerima da se pribojava toga da Ena ipak ima emocije prema njemu.

Jovan Pejić Peja bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o svojim emocijama prema Eni Čolić, koje je za veliku promenu priznao.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Sofija Janićijević koja je progovorila o svojoj ljubavi sa Borislavom Terzićem Terzom, te je istakla da je emocija koju gaji prema njemu, druga najveća koju je imala u svom u životu.

Anđela Đuričić, Miljana Kulić i Ana Spasojević provodile su vreme u vešeraju, te razgovarale o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Anđela je tom prilikom ponovo pokazala ljubomoru zbog njegovih postupaka prema Eni Čolić.

Anđela Đuričić, Miljana Kulić i Ana Spasojević provodile su vreme u vešeraju, te razgovarale o odnosu Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Borislav Terzić Terza koji je progovorio o odnosu sa Sofijom Janićijević, ali se potom osvrnuo i na prijateljstvo sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

On je istakao da mu imponuje to što Sofija govori da joj je savršen od glave do pete, pa otkrio da mu je skrenula pažnju na to da mu Munja nije prijatelj.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Miljana Kulić koja je progovorila o aktuelnim parovima ''Elite''.

Ona je između ostalog stala u zaštitu Ene Čolić, te je istakla da joj se ne dopada to što je pojedinci osuđuju zbog poljupca sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Nenad Aleksić Ša bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorio o problemima sa Mionom Jovanović, prilikom čega je iskoristio priliku da negira da imaju probleme u odnosu.

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Milena Kačavenda koja je progovorila o aktuelnim parovima ''Elite'', a potom se osvrnula i na Enu Čolić i uvrede koje joj upućuje svakodnevno.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Macanović Bebica koji je progovorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

On je žestoko prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, te je istakao da nije siguran da li će ući u emotivan odnos.

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića, te je tom prilikom otkrila da Borislav Terzić Terza voli Milicu Veličković, kao i da bi se pomirio sa njom već sutra da može.

Danijel Dujković Munjez otvoreno je flertovao sa Enom Čolić.

Poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića ove noći je bila Ana Spasojević koja je progovorila o svom raskidu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću, te je objasnio nominovanim učesnicima kakva su pravila ovonedeljne igre.

- Osoba koja ima najviše glasova, je Ena sa 64 odsto glasova - počeo je Darko.

- Munja ima 32 odsto - nastavio je Darko.

- U Eliti ostaje Lule Bahanalija, Najd nažalost napušta Elitu - konačno je saopštio Darko.

Filip Najdanović odlukom publike je ispao iz rijalitija ''Elita 8'', a on je dao svoj sud o učešću.

U toku ''Mićine igre istine'', Nenad Marinković Gastoz izneo je tvrdnju da je Mljana Kulić dobra sa Enom Čolić, samo da bi ispipala teren za Anđelu Đuričić.

U toku ''Mićine igre istine'', Miljana Kulić i Aneli Ahmić počele su da se podbadaju.

U toku 'Mićine igre istine', Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz žestoko su zaratili zbog Ene Čolić.

Stefan Korda pobesneo je na ponašanje Raška Mladenovića, te počeo da ga žestoko psuje.

Anđela Đuričić porazgovarala je sa Stefanom Karićem o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Nenad Marinković Gastoz porazgovarao je sa Katarinom Samardžić Keti o svom odnosu sa Anđelom Đuričić, te je doneo odluku da se povuče na kratko.

