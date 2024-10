Imala šta da kaže: Bivša takmičarka Elite otkrila kako gleda na Terzu i njegovu javnu prevaru!

U toku je još jedna RedAkcija. Voditelji današnje emisije su Goran Todorović i Srđan Zelenbaba Zele.

Njihova današnja gošća je bivša takmičarka Elite je Slađa Bošković. Ona je komentarisala ponašanje Anđele Đuričić u Eliti:

- Ona sve vreme priča kako pokušava da se opere, ljudi ne mogu da se operu od onoga šta su - rekla je Slađa pa se osvrnula na ponašanje Terze i Sofije:

- Ja razumem da se ljudi zaljube, ali te prevare su mi užasne, iako sam ja prevarila, to je nešto što će me uvek pratiti, pa grešimo svi. Moram da kažem da mi nije jasno da je Terza verio trudnu Milicu pa je to uradio.

Autor: N.B.