Trudnu Milicu jure kamataši zbog Terzinih dugova! Sve obelodanila: Njegov brat dao mu je moj broj, hoće da mi ODUZMU KARTICE

Trudna Milica Veličković našla se u nebranom grožđu kada je njen nesuđeni dever Miloš Terzić, rođeni brat njenog bivšeg verenika Borislava Terzića Terze, poslao njen broj telefona kamatašu koji joj se javio kako bi potražio svoj novac, uvećan za iznos kamate, koju je Terza krišom pozajmio pre rijalitija.

Prepiske su preplavile društvene mreže, a Milica je sada u emisiji "Pitam za druga" na RED TV otvorila dušu i ispričala detalje incidenta.

- Desila se situacija zbog koje sam najviše i došla. Kada sam gostovala tog jutra u emisiji, nisu mi se javljali, a posle te emisije me je zvao njegov brat. Videla sam da me zove, nisam se javila, ne interesuje me da me neko zove posle mesec dana, znala sam da me ne zove da me pita kako sam. Tražio mi je novac za Terzine dugove, ja sam to izbacila na Pink.rs. Tražio mi je novac jer su njega zvali kamataši, momak od koga je Terza uzeo pare pre ulaska, pa da ja vratim, jer je kao Terzin kod mene. Ne mogu da pričam o ugovoru, ali taj neki deo što treba da se dobija, dobija se zbog mene, tako je dogovoreno pre ulaska, jer sam ja trudna. To je novac koji ide meni. On je meni ostavio kartice prazne, a od novembra, kada prođe neki period, ja treba da dobijam taj neki novac. Njegov brat je sada u fazonu:"Idem ja s advokatom u Šimanovce, da promenim Terzin ugovor", da ležu pare na njegov račun - priča Milica i nastavlja:

- Prvo sam mislila da mi prave neku foru, da bi mi uzeli pare. Mene je stvarno zvao taj čovek, što radi te kamate, jer je Terzin brat Miloš dao broj tom čoveku bez ikakvog odobrenja. Meni se taj dečko izvinio maltene što me uznemirava, što sam trudna. Rekao mi je:"Meni je Miloš rekao da je Terzin novac kod tebe i da te zovem", dečko je u šoku. Verujem da je uzeo novac, ali ja to nisam znala, niti znam za šta je uzeo novac. I on i ja smo delili naše troškove, imali smo novac iz "Elite 7", i on i ja. Morala sam to da kažem jer ima mnogo zabune. Oni su sada u fazonu da se te kartice meni oduzmu, da ja ne bih uzimala nikakve pare - objasnila je Milica.

Autor: Darko Tanasijević