Tu sam za tebe: Jaka Ena Čolić ostala bez zaštite, Munja se ponudio da postane njen novi vitez! (VIDEO)

On je njen novi zaštitnik!

Ena Čolić je neutešna nakon diskvalifikacije Luke Vujovića, te joj je Danijel Dujković Munjez pritekao u pomoć.

- Razmisli samo koliko je tvom sinu teško da te gleda takvu - rekao je Munjez.

- Ja sam rekla da idem, kad i on ode. Vratiću se polupana i retrdirana odavde. On je izašao, a trebalo je mene da čuva. Izašao je Mateja i sad on, neću da budem ovde sama - rekla je Ena.

- A šta sam ja ovde? Rekao sam ti da sam tu za tebe, možeš da se osloniš na mene za sve - rekao je Munja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković