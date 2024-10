Zbog čega ste me ostavili? Ćuba svom biološkom ocu postavio KLJUČNO PITANJE, evo kakav je odgovor dobio (VIDEO)

Pitao ga sve što ga zanima!

Voditelj Milan Milošević ostavio je Gorana Pavlovića, Ćubinog biološkog oca, nasamo sa Ćubom na Rajskom ostrvu, te su oni započeli razgovor nasamo.

- Ja sam Pavlović i tvoja majka nije htela da mi da potpis da sam ja otac, ni za Stefana. Kada sam odlazio u socijalni rad i pitao za vas, govorili su mi da sam niko i ništa i zbog čega sam došao. Dok ste bili u hraniteljskkoj porodici u Smederevu, odlazili smo moja majka, tvoja baka i ja, socijalni rad to nije znao. Kada su te uzeli Zoran i Ljupka, onda se izgubio svaki trag, više nisam imao nikakvu informaciju. Taj Vojče, Vojkan, kako se zove već, đubre od čoveka, socijalni radnik... - rekao je Goran.

- Ljupka zna za ovo - pitao je Ćuba.

- Da... Nikada u životu, sutra da ti i Stefan kažete da dolazite kod mene, ne, ta žena zaslužuje svu pažnju i ti i Stefan da je poštujete do kraja života, i ja ću. Ona to zaslužuje, ona vas je odgajila - rekao je Goran.

- Najgora muka - dodao je Ćuba.

- Da... Da nisi ušao... Ja ne gledam Elitu, sestrić me zove i kaže: "Je l' gledaš?", ja kada sam video, tj. kada si pričao, to je to. Tvoja majka je pričala kako vas je usvojila u Smederevu, ja sam sklopio kockice. Odmah smo zvali Pink, snimio sam emisiju, rekli su mi DNK. Hoće srce da mi iskoči - rekao je Goran.

- Ne mogu da verujem, posle 19 godina - rekao je Ćuba.

- Majka ti je umrla 2013. godine, sahranjena je u Smederevu, ima dve sestre, znači imaš dve tetke - rekao je Goran.

- Nadam se da ću ih upoznati... Krivo mi je što Stefan nije ovde, dobar je on. Zanima me zbog čega ovo - rekao je Ćuba.

- Ona je terala inat. Ona vas je odvela kod babe i ta baba vas je dovela u Centar za socijalni rad u Smederevu - rekao je Goran.

- Da li znate kako mi je bilo u hraniteljskoj porodici - pitao je Ćuba.

- Dolazili smo tvoja majka i ja da vas obilazimo, pokazivao sam slike. Ti ljudi su izlazili meni u susret da vas vidim... Tvoja majka vas uzme ujutru, uveče vas vratimo, ti si bio mali - rekao je Goran.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić