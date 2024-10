Slađa popila pedalu na rođendan: Škatarić presekao, pa Poršelinu oduvao za sva vremena! (VIDEO)

Nema kraja njenim poniženjima!

Nikola Škatarić Najo upropastio je rođendan Slađe Poršeline Lazić jer je doneo odluku da stavi tačku nanjihov ljubavni odnos, nakon što je u čestitkama dobila kritike povodom njihovog odnosa.

- Neću da radim nešto na silu. Kad bude moj rođendan mislim da će svi da imaju lepe reči za mene, iako si imala psovke. Mene bi to možda ohradilo za ovo dalje. Šta me je ovde ohrabrilo? Mene su ponizili, pokušali da me ponize. Da li kapiraš šta želim da kažem? Od sinoć je sve malo uticalo i ja sam jedva čekao čestitke, sve i da nismo pričali. Ja sam dobio šta sam očekivao i šta mi je bilo u podsvesti. Anita je isto pokušala da me ponizi - govorio je Najo.

- Nije, ona je rekla samo kako to izgleda. Meni svi govore da se ponižavam, ti si rekao da sam ja tvoj najveći blam - rekla je Slađa.

- To sam ti ja rekao, mi smo ti nebitni, a bitni su ti ljudi spolja, svi koji su ti pisali. Vidiš da ti je otac ljut i da ti čestitku nije poslao. Bolje i tako nego pisati katastrofe. Ja se grozno osećam - nastavio je Škatarić.

- Majka nije ništa loše rekla. Je l' ti mene hoćeš da ostaviš? Izgledaš mi kao neko ko mi obleće oko glavne stvari. Molila sam te da to ne radiš danas, a ti me umornu izvodiš i pričaš mi ove stvari - dodala je Lazićeva.

- Ja sam previše fer, ne umem fejk ni da se svađam. Ja bih istrpeo reči da si u pravu, ali mi ne daješ argumente da ti stanem u zaštitu. Ti sebi dozvoljavaš da te ponižavaju. Zola te j*bao ovako, starac tamo, čeka se da Maja kaže šta je sve videla i meni se sve to vrti kroz uši - nastavio je Škatarić.

- Pusti me, molim te. Ovo što si mi sad uradio, upropastio si mi dan - rekla je uplakana Slađa i otišla od njega.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić