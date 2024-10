Bio je težak dan: Jelena otkrila kako se oseća nakon razvoda sa Ivanom, Aneli dala sud o njenim osećanjima prema Rajačiću! (VIDEO)

Progovorile o tom ljubavnom trouglu!

Aneli Ahmić i Jelena Ilić došle su u Rajski vrt, kako bi porazgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Šta ima novo kod vas - pitalo je Drvo.

- Jeca se danas rastala, pa smo došle kod tebe, da to večeras proslavimo - rekla je Aneli.

- Kako se osećaš povodom toga - pitalo je Drvo Jelenu.

- Nisam presrećna, to je kao raskid. Bio je težak dan, otišla sam da odspavam, pa sad bi neko pićence - rekla je Jelena.

- Vidim da je Ivan ljut, čim vidi Jelenu, mršti se. Pokušala sam da ispitam Jelenu da li bi bila sa Urošem, mislim da je on sad više zagrizao za nju, nego ona za njega. Mislim da bi oboje potajno voleli da se pomire, ali nisu mi oni jedno za drugo. Mislim da Jelena zaslužuje nekog mladog, zgodnog i ambicioznog muškarca - rekla je Ahmićeva.

- Šta misliš o njenim osećanjima prema Ivanu i Urošu - upitalo je Drvence.

- Ima neku emociju prema Ivanu, ali nije to privlačnost. Ona još uvek nema stambeno pitanje rešeno, a on joj pruža neku siguricu i naviku. Mislim da to nije pravo rešenje za nju, bolje je boriti se sam za sebe - kazala je Aneli.

- Ovo što imamo ovakav odnos, čak je i sudija to konstatovao. Nakon svih stvari koje smo rekli jedno drugom, prirodno smo u dobrim odnosima i to nije fejk, nego tako osećamo. Sad smo potpisani i ne bi se pomirili napolju. Volela sam ga i u vezi i u braku, prošla sam s njim svakakve situacije. To više nisam mogla da tolerišem. Shvatila sam ipak da neću da budem ni sa jednim, ni sa drugim - rekla je Ilićeva.

Autor: Iva Stanković