Ne treba da gleda to: Naš pevač ne podržava mešanje trudne Milice u rijaliti, pa izneo svoje mišljenje o vezi Terze i Sofije! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gostovao je bivši član grupe ''Luna'', Čeda Čvorak, koji je komentarisao odnos Borislava Terzića Terze, Sofije Janićijević i Milice Veličković.

Kako gledate na odnos Terze i Sofije?

Verujem da će biti još novih varijanti njih dvoje, to nije ništa gotovo. To je rijaliti, sve je moguće. Milicu bi porodica trebalo da zaštiti, ne treba da gleda to, ne zbog sebe, nego zbog deteta. Nije odgovorna prema sebi, ako to gleda.

Njegova porodica je bila skeptična, ali su ipak prihvatili Milicu. Deluje da Sofija ima brutalniju prošlost.

U rijaliti ulazi neko ko ima brutalnu prošlost. Devojka treba da se zaštiti, zbog deteta. Nemam mišljenje o rijaliti vezama, kad bi moje dete bilo na njihovom mestu, rekao bih sačekaj jedno dve godine da budete napolju. Tamo nisu normalni uslovi. Čovek je zaljubljive prirode, koja je garancija da se neće zaljubiti još tri puta?

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković