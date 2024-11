Ljubav ne poznaje razliku u godinama: Čeda Čvorak podržao vezu Ene i Jovana, pa otkrio da li se Zlati i Peji dopada nova snajka! (VIDEO)

Dao im vetar u leđa!

U emisiji ''Pitam za druga'', gostovao je bivši član grupe ''Luna'', Čeda Čvorak, koji je izneo svoje mišljenje o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

Šta mislite o Eni i Peji?

Ne vidim par, vidim pojedince. Ona je slobodoumna žena, bori se za svoje dete i lakše joj je da nalazi mlađe. On je sigurno bio skeptičan, ali ipak mu prija, jer je smotao stariju ribu. Treba isključiti tu diskriminaciju razlike u godinama. Ljubav odavno ne poznaje nikakvu razliku u godinama, ne razumem to kao ona je starija, on mlađi.

Ena je u jednom momentu prebacila Peji da igra rijaliti preko nje.

Ona se malo izgubila, nije znala šta će je zateći. Ona je starija, još top riba i prirodno je da on bude malo nesiguran. Ja tu trenutno ne vidim vezu, zagrljaj ne mora da znači ništa. Peja je super dečko, baš mi se sviđa. Ko bi odoleo njemu?

Da li mislite da bi se Peji i Zlati dopala Ena kao snajka?

Mislim da oni znaju šta je rijaliti, gledaju to kao zabavu. Mislim da su opušteni i da upoznaju svoje dete kroz to. Verujem da neki i sa sramom gledaju svoju decu.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković