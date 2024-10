Skočio da je odbrani: Terza nikad tiše progovorio o Milici, a onda burno reagovao na Bebičine uvrede upućene Sofiji (VIDEO)

Šok!

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Borislavu Terziću Terzi.

- Terza, šta misliš kakvo mišljenje Milica ima o tebi - glasilo je pitanje.

- Mislim da ima najgore mišljenje, pa da sam ološ...Nemam pojma da govorim te epitete, ali mislim da misli sve najgore, ima pravo i to je to. Ima pravo da me vređa i da misli najgore o meni, nemam ja tu puno šta da pričam - rekao je Terza.

- Poznavajući Milicu, mislim da ga karakteriše ili kao jadnika, kao nesposobnog, nezrelog, sve ono što je najgore vezuje za njega kao ličnost, znam kakva je Milica. Polako postaje svestan i zna šta je uradio. U petak mu je rođendan, verovatno će da pošalje nešto, da se oglasi. Terza se polako gasi baš zbog toga i mislim da će biti to prvi susret sa realnošću. Ništa lepo ne može da kaže. Njega poznajem, on kada ima neki problem dok on to ne kaže, on ne govori. Da, i dalje mislim da je ku*va, ima takve postupke - rekao je Bebica.

- To može da govori Bebica, sada ja nešto da mu uzvraćam i da pravim budalu od sebe...Teodoru ne mogu da provlačim, Sofiji nisu stizala povezivanja neka - rekao je Terza.

- Terza, to ne mora da znači da je to tako, to je lično moje mišljenje, ali ja nemam problem da kažem nekome mišljenje - rekao je Bebica.

- Devojka se zaljubila, ušla u vezu sa mnom, ne flertuje - rekao je Terza.

- Ako ti možeš da uđeš u vezu s nekim kome devojka treba da se porodi za par meseci, to je moje mišljenje - rekao je Bebica.

- Ovde se ne priča o moralu, nego o tome da si mi rekao da si ku*va. Ne postoji način na koji neko može da mi kaže da sam ku*va ili dro*etina - rekla je Sofija.

- Milica je ovde, spominjali su, ali po mom mišljenju da je više postupaka loših imala od Sofije - rekla je Poršelina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić