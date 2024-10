Ovo sluša i Sofijina baka: Terza bez blama nahvalio svoje promene zbog Janićijevićeve, ona progovorila o pričama da ga uslovljava (VIDEO)

Sve pridaje Sofiji!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Borislavu Terziću Terzi.

- Terza, da li ćeš promeniti ponašanje kako ne bi izgubio Sofiju - glasilo je pitanje.

- Lepo pitanje. Da, jesam uslovljen, to je za moje dobro generalno. Mislim da mi je mnogo dobro došla pauza, naravno da mi je stalo do Sofije i da ću se truditi da ne pravim greške, da je ne izgubim. Sada sam pričao i s njom, šta ja imam od toga da skačem? Nije da to nisam ja, nego mogu na drugačiji način da kažem to sve. Sada njena baka kući gleda i sluša šta on (Bebica) priča - rekao je Terza.

- Od pauze je počeo da se menja, ne želim da ja njega menjam, nego želim da smirim tog lava što ima u sebi agresivnog i da se ne svađa po tri, četiri sata. Nije meni problem da on pije, samo neka bude pribran. Ništa ja njemu ne zabranjujem, samo želim da on sam vidi, ako mu neki komentar nije bitan, zašto bi se on onda raspravljao po tri sata? - rekla je Sofija.

- Ovaj odnos me podseća na početak Milice i Terze od prošle godine. Mislim da može da se desi da to u njemu tinja...Ona konstantno ćuti kada je neko vređa, on će par puta da prećuti i pući će na kraju - rekao je Munjez.

- Sofija lepo utiče na njega - rekla je Teodora.

- Nisam ja njemu rekla da: "Ne skači i ne komentariši jer ako to uradiš, mi ćemo raskinuti". Nijednog momenta to nisam rekla, nego sam rekla da tu energiju može da iskoristi na drugi način. Ako on oseti potrebu da treba da skoči, nek skoči - rekla je Sofija.

- Čim ona hoće da nekoga prilagodi sebi, znači da ti taj neko ne odgovara - rekao je Macanović.

- Ona je ovde pokazala da joj ništa nije sveto čim je ušla s njim u vezu, da nema empatije i da je loš čovek, ali nisam čula da je radila za novac, a ovde je pokazala da je verna Terzi - dodala je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs