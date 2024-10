Haos u Beloj kući: Aneli otkrila da joj je Munja ukrao nošeni donji veš, on joj zadao niske udarce i umešao Asmina! (VIDEO)

Brutalna svađa u emsiji "Pianja gledalaca"!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danijela Dujkovića Munjeza.

- Kako te nije sramota da uzimaš Aneli gaće i peškir dok se tuširala? - glasilo je pitanje.

- Nisam - rekao je on.

- Kako te nije sramote da lažeš? Gledao sam svojim očima - dodao je Milan Milošević.

- Šta će meni njene gaće? Bilo je nešto crno, ali ono za oči. Ja nisam izglasan za lažova - pourčio je on.

- On sve laže. Uzeo je gaće koje sam skinula sa sebe. Meni je bilo jako neprijatno - poručila je Ahmićeva.

- Rano mi je da se upalim, tek ćete da vidite posle petog. Ja nisam lažov, možete samo da pokušavate - vikao je Munjez.

- Mićo, on je mirisao moje gaćice - otkrila je Aneli.

- Mogu ja da radim šta hoću. Ja nju nisam vređao, nego sam joj sklonio bademantil da je ne bih vređao. Mama i sestra te se stide, to ti je dovoljno. Brat ti se ne oglađašava jer te se stidi. Vadiš se na Asmina koji te je najviše pljuvao, a ti staješ na njegovu stranu - besneo je Munja.

- Ovo je odvratno. Ja razmišljam da li on ovo radi jer je mrzi, da li je zaljubljen u nju ili to radi zbog pitanja. On kući ima sestru - umešala se Miljana Kulić.

Autor: A. Nikolić