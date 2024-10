Skandal!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću, kako bi prokomentarisao Jelenu Ilić i Ivana Marinkovića.

- Mislim da Ivan nema validnost da priča o ženama i ljudima, čim je mogao da prihvati sve što je njegova bivša žena radila. Oni su ti koji se na silu druže i prikazuju nešto što je neiskreno. Deluje mi kao da je omađijan, čovek je bio drugačiji pre nego što se pomirio sa njom. Nismo se poznavali, imali smo slična mišljenja i realno smo komentarisali, sve do trenutka kada su se pomirili. Ovo sa Lukom je bilo zbog Jelene, jer ga ona huška. Isto tako smatram da Jelena nikome nije prijatelj, mislim da nije ni sa Kadrom dobra - rekao je Karić.

- Meni je bitno da si ti dobar sa ljudima koje je tvoj tata pljuvao - rekla je Jelena.

- Obrazi su im kao đonovi, mislim da je stvar u Jeleninim rukama, a što se tiče moje diskvalifikacije mogu samo da se trude - rekao je Stefan.

- Jasno je kao dan da je Luka Vujović doveden do ludila od Ivana Marinkovića, to je i rekao...Ivan je jasno rekao da njegov rijaliti gubi smisao ako ne može da provocira, a igra je njegova, ponavljam, on je hteo da predstavi Luku Vujovića kao robijaša. Luka je osuđen jer je krao i ti si isto krao! - rekao je Mića.

- Nisam provocirao Luku ni manje ni više nego što je bilo ko - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić